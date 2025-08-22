Откриха 33-тото издание на Международния филмов фестивал „Любовта е лудост“ във Варна

Във Фестивалния и конгресен център във Варна бе открито 33-тото издание на Международния филмов фестивал „Любовта е лудост“. Началото бе сложено с романтичната комедия на италианския режисьор Паоло Дженовезе „Любовта е лудост“ (2025), която не участва в конкурса, но предизвика силните аплодисменти на зрителите.

На церемонията по откриването присъства изпълнителният директор на Националния дворец на културата (НДК) Андрияна Татарова. Тя припомни, че мото на фестивала тази година е „Любовта спасява. Скачай в дълбокото!“. Събитието се провежда с подкрепата на Министерството на културата, Община Варна и Националния филмов център. Дванадесет са лентите в конкурсната програма, оценявани от тричленно международно жури. Шест филма са номинирани за младежкия конкурс, каза още тя.

От Община Варна на откриването присъства заместник-кметът Снежана Апостолова. Тя подчерта, че това е един от най-престижните културни форуми не само у нас, но и в световен мащаб. „Варна е град с дългогодишни традиции в изкуството. Вече над три десетилетия той се превръща в сцена, където се срещат талантът, новаторството, вдъхновението. Седмото изкуство е универсален медиатор, свързващ хората отвъд граници, култури и различия. Фестивалът ни напомня, че любовта към живота, към човека и творчеството е силата, която движи света напред“, отбеляза тя и изказа благодарност от името на кмета Благомир Коцев към творците и организаторите, които поддържат фестивала жив.

Специалната награда за цялостно творчество на 33-тото издание на „Любовта е лудост“ получи композиторът Любомир Денев, който сподели, че тя е голямо признание за него и за ролята и значимостта на музиката в киното. Призна, че още от малък мечтае да твори за седмото изкуство. Когато завършва Националната музикална академия през 1979 г. получава покана от проф. Гриша Островски за неговия филм „Като белязани атоми“. След това започва работа с Анри Кулев и дълги години вече е негов постоянен партньор. И за любовта, и за писането на музика трябва лудост. Надявам се тя да не ме оставя още дълго време, а всички ние да обичаме българското кино, добави композиторът.

На откриването бе прочетено приветствие от управителя на организатора „Кинофест“ Илия Алеков, в което той подчертава, че в селекцията има филми, участвали и награждавани на фестивалите в Кан, Берлин, Сан Себастиан.

Продължаваме традицията. Възпитахме публика, която и днес е в залите, каза селекционерът проф. Александър Грозев. С видео бе почетена паметта на актьора Васил Банов, който ни напусна през тази година.

Кинофестивалът „Любовта е лудост“ във Варна продължава до 31 август.