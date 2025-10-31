Подробно търсене

Няколко души бяха арестувани в щата Мичиган по подозрение в подготовка на нападение през уикенда на Хелоуин, съобщи ФБР

Симеон Томов
Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател. Снимка: АП/Evan Vucci
Диърборн, щата Мичиган ,  
31.10.2025 18:45
 (БТА)

Няколко души, подготвяли предполагаемо нападение през уикенда на Хелоуин, бяха задържани днес в щата Мичиган, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на публикация в социалните мрежи на директора на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател. 

Пател заяви, че по-късно ще бъдат съобщени подробности. Изглежда обаче, че действията на правоохранителните органи са били насочени към района на Детройт. 

Автомобили на ФБР и щатската полиция бяха забелязани в квартал близо до гимназия "Фордсън" в Диърборн, предградие на Детройт. Хора, носещи тениски на ФБР, влизаха и излизаха от къща в града, като очевидно правеха оглед за събиране на улики. 

Полицията в Диърборн заяви в публикация в социалните мрежи, че знае, че ФБР е предприело операция в града, и увери населението, че няма опасност. 

При друг случай през май ФБР съобщи, че е арестувало мъж, който в продължение на месеци е планирал извършването на атака срещу обект на американската армия в предградията на Детройт от името на джихадистката групировка "Ислямска държава". Мъжът, на име Амар Саид, не знаел, че съучастниците му в предполагаемия заговор са били тайни агенти на ФБР. 

Саид остава в ареста и се очаква да бъде признат за виновен за подпомагане на терористична организация, отбелязва АП. 

 

 

 

/ВС/

Към 19:30 на 31.10.2025 Новините от днес

