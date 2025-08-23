Туристически автобус се преобърна на магистрала в Ню Йорк; има най-малко 10 души са загинали и десетки са ранени

Подробно търсене
Николай Велев
Спасители на мястото на днешната катстрофа с автобус на междущатска магистрала в щата Ню Йорк. Снимка: Libby March/Buffalo News via AP
Ню Йорк ,  
23.08.2025 03:13
 (БТА)

Туристически автобус излезе от пътното платно и се преобърна в северозападната част на щата Ню Йорк, като най-малко петима души загинаха и десетки бяха ранени, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти. 

По последни данни сред жертвите има и дете, заяви говорителят на щатската полиция Джеймс О'Калахан. Повечето от пътниците са азиатци или от азиатски произход. Сред тях има китайци, индийци и филипинци, добави О'Калахан. 

Инцидентът стана на междущатската магистрала 90 на около 50 км източно от Бъфало, докато автобусът е пътувал от Ниагарския водопад към град Ню Йорк. 

О'Калахан разказа, че шофьорът на автобуса, който се е движел с "пълна скорост", в един момент е загубил контрол и се е блъснал в мантинела, след което превозното средство се е преобърнало. Някои от пътниците са изхвърчали от седалките си, а други са останали затиснати между отломките на разбилото се превозно средство. Шофьорът е оцелял и в момента оказва съдействие на разследващите. 

Всеки от 51-те пътници е претърпял някаква травма, добави говорителят на полицията.

В произшествието не са участвали други превозни средства. 

Губернаторката на американския щат Ню Йорк Кати Хочул заяви в социалната мрежа "Екс", че полицията е потвърдила, че "петима души са загубили живота си по трагичен начин". 

След катастрофата властите затвориха магистралата в двете посоки.

/НВ/

Свързани новини

22.08.2025 22:44

Туристически автобус се преобърна на магистрала в Ню Йорк; има загинали и ранени

Туристически автобус се преобърна, след като излезе от голяма магистрала в западната част на щата Ню Йорк, при което има неуточнен брой загинали и ранени, включително и деца, съобщи днес полицията на щата, цитирана от Ройтерс.

