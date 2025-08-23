Честваме паметта на свети Ириней Лионски

Подробно търсене

Проф. Иван Желев
Православен календар за 23 август
23.08.2025 07:00
Свети Ириней Лионски е християнски епископ и виден богослов, един от ранните отци на Църквата. Той е сред онези християнски учени, получили званието "вселенски учител", защото дейността им надхвърлила географските граници и епохата, в която са живели и действали; решаващ е бил приносът им за изграждането на християнското учение и универсалното измерение на Църквата.

Свети Ириней е роден в първата половина на втори век в областта на град Смирна, Мала Азия. Бил ученик първо на Йераполския епископ свети Папий, а после на големия светител Поликарп Смирненски, ученик на самия свети Йоан Богослов. Възприел от учителите си не само важните истини на християнската вяра, но и готовността да проповядва по апостолски тази вяра на всички народи, свети Ириней по-късно ще пише за свети Поликарп: "Аз живо помня всичко, което ми разказваше Поликарп за своите беседи с Йоан Богослов, който говорил за Иисус Хростос, за Неговите чудеса и учения. Поликарп вярно ни предаваше онова, което е чул от очевидеца (Йоан) на Словото на живота (Иисус Христос)... и го записах не на хартия, а в сърцето си".

Високообразованият свети Ириней бил изпратен да проповядва сред малоазийската гръцкоговореща колония в град Лугдунум (днес Лион, Франция). Успешно се противопоставил на ересите на монтанизма и гностицизма. Оставил е ценни богословски трудове, сред които най-значим е "Против ересите". Скоро при гонението на император Марк Аврелий епископът на Лион бил убит и християните единодушно избрали Ириней за епископ. В края на втори  век започнало поредното голямо гонение от император Септимий Север, при което в 202 г. бил убит и свети Ириней.

В този ден е и отданието (т.е. последният ден от попразненството) на празника Успение Богородично, който се отбеляза на 15 август.

