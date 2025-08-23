„Младост филм фест“ започва днес и ще продължи до 7 септември, съобщават организаторите.

По думите им четвъртото издание на фестивала ще представи едни от най-обичаните заглавия в съвременното българско кино, под открито небе в район „Младост”.

Локациите са парк „Младост 3“ в жк „Младост 3“ – на 23 и 24 август, амфитеатър в парк „Гранд каньон“ в жк „Младост 1“ (29 и 30 август) и парк „100 години София“ в жк „Младост 2“ (5, 6 и 7 септември). Входът е свободен.

Сред заглавията в афиша са „Възвишение“ и „Голата истина за група „Жигули“ на режисьора Виктор Божинов, „Лошо момиче“ на Мариан Вълев, „Сърцето на машината“ на Мартин Макариев, „Киберпрестъпност“ на Атанас Михайлов, „Бернард: Мисия Марс“ на Чао Уанг, „Пулсът на танца“ на Георги Костов.

При лошо време прожекциите се отменят и ще се проведат при по-благоприятни условия, отбелязват организаторите.

/ДД