Един човек е пострадал при катастрофа тази нощ между лек автомобил и миещ платното камион в София

Николай Трифонов
Снимка: БТА архив
София,  
13.09.2025 12:54
 (БТА)

Един човек е пострадал при катастрофа тази нощ между лек автомобил и миещ платното камион на „Цариградско шосе“ в София, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

През нощта лек автомобил и миещ платното автомобил катастрофират. Пострадал е водачът на лекия автомобил. Той е на 30 години. На двамата водачи са направени тестове за алкохол, но са отрицателни, уточниха от МВР.

 

 

/ТТ/

Към 13:18 на 13.09.2025 Новините от днес

