Един човек е пострадал при катастрофа тази нощ между лек автомобил и миещ платното камион в София

Един човек е пострадал при катастрофа тази нощ между лек автомобил и миещ платното камион на „Цариградско шосе“ в София, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

