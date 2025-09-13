Ограничено е движението при 47 км на магистрала "Струма" в посока София заради горящ товарен автомобил, няма пострадали хора, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР). Камионът се е самозапалил.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скрост по обходния маршрут по път I-1 Благоевград - София през Дупница. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".