Ограничено е движението при 47 км на магистрала "Струма" в посока София заради горящ товарен автомобил, няма пострадали

Николай Трифонов
Снимка: БТА/Архив
София,  
13.09.2025 12:56
 (БТА)

Ограничено е движението при 47 км на магистрала "Струма" в посока София заради горящ товарен автомобил, няма пострадали хора, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР). Камионът се е самозапалил.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скрост по обходния маршрут по път I-1 Благоевград - София през Дупница. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

