Подробно търсене

На 29 септември е официалната премиера на „Наполетано“ с Юлиан Вергов и Петър Антонов

На 29 септември е официалната премиера на „Наполетано“ с Юлиан Вергов и Петър Антонов
На 29 септември е официалната премиера на „Наполетано“ с Юлиан Вергов и Петър Антонов
На 29 септември е официалната премиера на „Наполетано“ с Юлиан Вергов и Петър Антонов, снимка – Stage hearts/ Миряна Сливенска
София,  
13.09.2025 11:03
 (БТА)

На 29 септември е официалната премиера на „Наполетано, или под нивото на очите“ с Юлиан Вергов и Петър Антонов, съобщават от Stage hearts. „Театро отсам канала“ е домакин на събитието. 

Най-новата пиеса на Яна Борисова е режисирана от Димитър Коцев-Шошо. Музиката е на Милен Кукошаров, а сценографията – на Елис Вели.

Както писа БТА, предпремиерните представления бяха на 5 юни и 2 юли. „Наполетано“ е драматична комедия, която разказва за двама мъже, останали без дом и принудени да оцелеят на улицата. Всеки от тях носи своята лична загуба, но случайността ги среща и им дава шанс да изградят приятелство, подкрепа – и дори нова надежда за щастие. Историята следва Вишневски – бивш професор по статистика, който пътува до Неапол, родния град на покойната си съпруга. Там той среща клошаря Тони, а двамата заедно преминават през изпитанията на улицата в големия град, който се превръща и в тяхно убежище.

/ДД

 

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

12.05.2025 19:42

Герои на Юлиан Вергов и Петър Антонов търсят втори шанс в пиесата „Наполетано“

Най-новата пиеса на Яна Борисова – „Наполетано или под нивото на очите“, ще има редпремиерни представления на 5 юни и 2 юли в „Театро отсам канала“, съобщават от Stage hearts. Премиерата е на 29 септември.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:46 на 13.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация