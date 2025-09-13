На 29 септември е официалната премиера на „Наполетано“ с Юлиан Вергов и Петър Антонов

На 29 септември е официалната премиера на „Наполетано, или под нивото на очите“ с Юлиан Вергов и Петър Антонов, съобщават от Stage hearts. „Театро отсам канала“ е домакин на събитието.

Най-новата пиеса на Яна Борисова е режисирана от Димитър Коцев-Шошо. Музиката е на Милен Кукошаров, а сценографията – на Елис Вели.

Както писа БТА, предпремиерните представления бяха на 5 юни и 2 юли. „Наполетано“ е драматична комедия, която разказва за двама мъже, останали без дом и принудени да оцелеят на улицата. Всеки от тях носи своята лична загуба, но случайността ги среща и им дава шанс да изградят приятелство, подкрепа – и дори нова надежда за щастие. Историята следва Вишневски – бивш професор по статистика, който пътува до Неапол, родния град на покойната си съпруга. Там той среща клошаря Тони, а двамата заедно преминават през изпитанията на улицата в големия град, който се превръща и в тяхно убежище.

