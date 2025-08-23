АНП: Всички министри от нидерландската партия "Нов обществен договор" се оттеглят от кабинета след оставката на външния министър Каспар Велдкамп

Всички министри от нидерландската партия "Нов обществен договор" (НОД) се оттеглят от кабинета. Това потвърди говорител на партията, след като снощи външният министър Каспар Велдкамп подаде оставка, като причината, която посочи, е липсата на свобода на действие да формулира собствена политика срещу Израел в рамките на кабинета. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Това означава, че вицепремиерът и министър на социалните въпроси Еди ван Хейум, се оттегля от поста си. Същото важи и за вътрешния министър Юдит Ойтермарк и министъра на образованието Епо Бройнс. Даниел Янсен, която е министър на здравеопазването от НОД от това лято, когато Партията на свободата напусна кабинета и оттегли всички свои министри, също ще се оттегли.

Държавните секретари по въпросите на правната защита (Теун Стройкен), данъците (Тйебе ван Остенбруген), обезщетенията (Сандра Палмен) и външната търговия (Ханеке Бурма) също се оттеглят. Бурма, подобно на министър Янсен, е в служебния кабинет само от няколко месеца.

