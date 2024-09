Публиката на „Аполония“ аплодира на крака Васил Петров

Публиката на „Аполония“, която напълни амфитеатъра в Созопол, аплодира на крака Васил Петров и Военния биг бенд - Стара Загора с диригент капитан Цветомир Василев. Те представиха снощи концерта A Swinging Rock. Събитието бе с участието на Ангел Заберски – син и струнен квартет Ars Nova. Той бе част от програмата на 40-ите Празници на изкуствата „Аполония“.

Концертът започна с Hello на Лайнъл Ричи и завърши с My way на Франк Синатра. Между тях публиката чу и пя заедно с Васил Петров Can`t take my eyes of you, песните на „Бийтълс" Yesterday и Michelle, Soldier of Fortune и евъргрийните на Франк Синатра My Way, Strangers in the night, New York, New York. Певецът включи и няколко изпълнения с латинозвучене на песни като Besame mucho и Quando, Quando. След като бе аплодиран на крака и бе повикан на бис, той се върна на сцената и каза, че ще импровизира, свирейки на пиано.

Васил Петров бе с шина на левия крак, тъй като e претърпял интервенция. Певецът благодари на медиците, които са се погрижили за неговото здраве, позволявайки му да изнесе поредица концерти това лято.

В началото на вечерта Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на фондацията за изкуство „Аполония“, получи награда от Българската асоциация на работодателите в областта на културата. В мотива за отличието бе обявено, че то се присъжда „с благодарност за Вашия интерес, ентусиазъм и съпричастие към развитието на достъпа на младите хора до култура“. Маргарита Димитрова прие наградата и отбеляза, че е важно младите да имат достъп до култура.

Както БТА писа, празниците на изкуствата „Аполония“ се организират от фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Първото издание на фестивала се провежда през 1984 г. „Аполония“ има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на всякакъв вид изкуства, отбелязват организаторите. БТА е медиен партньор на събитието.