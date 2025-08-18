Отчет за изпълнението на решенията на Общинския съвет за първото полугодие на годината ще гласуват съветниците в Крумовград

На днешното си августовско заседание, пред общинските съветници в Крумовград ще бъде отчетено изпълнението на решенията на Общинския съвет за първото полугодие на годината. Това пише в публикуваната на интернет страницата на общината покана за заседанието.

Общо шест са точките в дневния ред на заседанието, а към тях са публикувани още три допълнителни докладни, които предстои съветниците да гласуват дали ще включат в дневния ред.

Част от точките са свързани с придобиването или изключване на земи от общинския фонд.

Общинските съветници ще гласуват и решение за изработването на проект за подробен устройствен план и специализирани план-схеми за ветроенергиен парк, наречен „Родопи“. Предвидено е той да включва над 80 общински, частни и държавни имота на територията на шест села в Крумовград, пише в докладната към точката.

На заседанието ще бъде гласувано и решение за обявяване на джамия в с. Поточница за обект със статут на недвижима културна ценност с категория „местно значение“. Целта е за мюсюлманския храм да се кандидатства по Интервенция „II.Г.7 – Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони” от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България 2023-2027 г.

В трите допълнителни докладни за заседанието са включени предложения за: актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост; предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот общинска собственост и предоставяне като дарение на части за автомобил на Районното управление в Крумовград.