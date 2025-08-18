Подробно търсене

Пожар гори на сметището в пловдивското село Шишманци

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Пожар гори на сметището в пловдивското село Шишманци
Пожар гори на сметището в пловдивското село Шишманци
Снимка: РДПБЗН - Пловдив
Пловдив,  
18.08.2025 08:11
 (БТА)

Пожар гори на сметището в пловдивското село Шишманци, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Сигналът за огъня е подаден в 05:30 ч. На място работят четири екипа огнеборци, които овладяват огъня.

Замерваща станция на сектор "Специализирани оперативни дейности" - Пловдив следи качеството на въздуха в близките населени места.

Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700 - 800 кв. м. Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери.

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:34 на 18.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация