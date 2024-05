Концерт в Летния театър в Шумен ще подкрепи деца в неравностойно положение

Благотворителен концерт под надслова "Бялата лястовица" ще събере музикални изпълнители на 1 юни в Летния театър в Шумен. Целта му е да подкрепи децата в неравностойно положение. На сцената общо пет часа ще бъдат Django Ze, No More Many More, Николай Воденичаров - Никеца, Lampa Inc. Проявата се случва със съдействието на неправителствената организация „Общество 528“. Това съобщи за БТА Симеон Коджаманов, организатор на събитието.

„Идеята се роди преди една година, когато научихме, че Летният театър най-сетне ще бъде реновиран. Тъй като това е събирателно място за млади хора, които се събират там от години, решихме да направим едно благотворително събитие в Летния театър. Децата в неравностойно положение не са по-различни от останалите, но имат нужда от подкрепа и социализиране. Затова правим този концерт“, уточни за БТА Коджаманов. „Групите, участващи в благотворителното събитие, нямат нужда от представяне, защото са добре познати на публиката. Парите, събрани от билети и от дарителската каса, която ще разположим в Летния театър, ще бъдат публично отчетени и изразходвани в подкрепа на децата“, добави Симеон Коджаванов.

„Общество 528“ застана зад концерта и каузата, защото добрите и полезните неща в града трябва да се подкрепят. Сключихме договор с Община Шумен, за да ползваме Летния театър, за може да го има концертът“, коментира за БТА Пламена Стоянова от неправителствената организация, която е ангажирана с благотворителната инициатива. „Колкото повече сърце и грижа влагаме, толкова по-добре ще живеем всички“, добави тя.