С концерт на група „Тангра“ откриват Кулския панаир

С концерт на група „Тангра“ тази вечер се открива 108-ото издание на традиционния панаир в граничния град Кула, каза за БТА Христела Александрова от общинската администрация.

По думите ѝ в програмата през шестте панаирни дни са включени изложби, пленери, спортни състезания, конкурс за талантливи деца и младежи, концерти.

Денят на община Кула, който се отбелязва на 19 август, ще започне с празничен водосвет и тържествено заседание на Общинския съвет. Ще бъдат наградени граждани със заслуги за развитието на общината, каза Александрова. За всяка вечер в панаирния комплекс, който тази година е с обновена визия, е предвиден концерт на популярен изпълнител или група. По традиция местното читалище се включва в програмата с организиране на детски пленери и изложба под наслов „Млади кулски таланти“. 16 август е определен за ден на отворените врати в спортно-развлекателния комплекс. На градския басейн ще се проведе забавно шоу за деца и младежи „Плувно лято“, както и състезания по плуване, народна топка във вода и игри с награди. Ден преди празника на площада пред читалището се организира изложба-дефиле на домашни любимци, като са осигурени и награди.

Като част от програмата на панаира на 16-и и 17 август в Спортния комплекс ще се проведе деветото издание на турнира по тенис на корт за аматьори "Кула Оупън 2025".

И тази година търговците в панаирния комплекс са освободени от такси, уточни Христела Александрова.