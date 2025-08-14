Пожарникари се борят с бързо разрастващ се пожар край междущатска магистрала близо до Лос Анджелис

site.btaПожарникари се борят с бързо разрастващ се пожар край междущатска магистрала близо до Лос Анджелис
Пожарникари се опитват да поставят под контрол бързо разрастващ се горски пожар, който пламна днес по хълмовете край междущатската магистрала I-5 в северозападната част на Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.
Пожарът бързо изпепели около 400 акра сухи храсти в слабо населен район на около 100 км северно от центъра на града.
На посетителите на къмпинг бе наредено да останат на място, а обитателите на къщи в отдалечени местности получиха предупреждения за евакуация.
Калифорнийският патрул за контрол на движението затвори някои участъци от магистралата докато противопожарните екипи се бореха с пламъците.
Огънят пламна на няколко километра северно от друго огнище на пожар, което наложи евакуация, унищожи 7 сгради и причини наранявания на трима пожарникари след избухването си на 7 август.
/СХТ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина