Пожарникари се борят с бързо разрастващ се пожар край междущатска магистрала близо до Лос Анджелис

Валерия Динкова
Шерифската спасителна служба на Лос Анджелис евакуира кон заради друг пожар в града, избухнал на 7 август 2025 г. Снимка: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Лос Анджелис,  
14.08.2025 19:05
Пожарникари се опитват да поставят под контрол бързо разрастващ се горски пожар, който пламна днес по хълмовете край междущатската магистрала I-5 в северозападната част на Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.

Пожарът бързо изпепели около 400 акра сухи храсти в слабо населен район на около 100 км северно от центъра на града.

На посетителите на къмпинг бе наредено да останат на място, а обитателите на къщи в отдалечени местности получиха предупреждения за евакуация.

Калифорнийският патрул за контрол на движението затвори някои участъци от магистралата докато противопожарните екипи се бореха с пламъците.

Огънят пламна на няколко километра северно от друго огнище на пожар, което наложи евакуация, унищожи 7 сгради и причини наранявания на трима пожарникари след избухването си на 7 август.

