Пожарите, възникнали в Пернишка област от началото на април досега, са 212

За периода от 1 април т.г. до днес на територията на област Перник са възникнали 212 пожара, от които 63 с преки материални загуби и 149 без преки. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) София. Три от произшествията се завършили с по-сериозни материални щети.

Като превантивна марка срещу пожарите, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Перник е провела няколко информационни кампании. Те са били насочени към опазване на земеделските земи, посевите, горите, живота и имуществото на гражданите, както и с пожарната безопасност през пролетно-летния сезон. За целта до областния управител и кметовете на общини са изпратени писма с указания за публикуване на информационни материали на сайтовете на техните институции. В средствата за масова информация също са редовно разпространявани текстове свързани с възникнали произшествия и правилата за предотвратяване на пожари в пожароопасния летен сезон.

Пожарната в Перник е провела и среща с директора на Областна дирекция "Земеделие", с когото са уточнени засетите със зърнени култури площи по общини. Актуализирани са и списъците на собствениците и ползватели на земеделски земи, селскостопанските сгради и фуражни площадки в областта.

РДПБЗН е изпратила и уведомителни писма до кметове на общини, директори на Държавни горски и ловни стопанства, началници на жп участъци и други компетентни институции. Те са във връзка с осигуряване на пожарна безопасност през пожароопасния летен сезон и обезопасяването на сервитутните ивици на автомобилните пътища, жп трасетата, електропроводи и други съоръжения, граничещи и преминаващи през посевите. Впоследствие са извършени проверки за предприетите мерки от институциите и дружествата за недопускане на нарушения на правилата, и нормите за пожарна безопасност преди, по време и след жътвената кампания.

РДПБЗН - Перник е провела и 83 срещи с кметове и кметски наместници за предотвратяване на пожарите в горските масиви и земеделските обекти. С представителите на местната власт са обсъдени задълженията им по линия на жътвената кампания, опазване на горите от пожари, възможностите за ангажиране на доброволните формирования по места, пълната забрана за палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със сухи треви. Служители от регионалната дирекция, съвместно с кметове на общини, са провели и срещи с председатели на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на земеделски земи. Те също са запознати с изискванията на Закона за горите, Закона за опазване на земеделските земи и други нормативни документи. Набелязани са и конкретни мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на жътвената кампания, основно насочени към техническото състояние на машините, използването на открит огън, осигуряването на необходимите противопожарни ивици и др.

Редовно служители на РДПБЗН - Перник извършват проверки на техниката, участваща в кампанията по прибиране на селскостопанската продукция за съответствие с изискванията за пожарна безопасност. В тази връзка са проверени общо 107 броя земеделска техника (зърнокомбайни, товарни автомобили, трактори и сламопреси). За земеделска техника, която не е оборудвана с изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене, е съставен един акт за установяване на административно нарушение на собственика.

Ежемесечно мобилни екипи от служители на Областната дирекция (ОД) на МВР и РДПБЗН - Перник осъществяват срещи с кметски наместници и жители на малки населени места в областта. За периода април – юли т.г. са проведени 12 такива с общо 34 присъстващи.

В началото на този месец служители от РДПБЗН – Перник и Регионалната дирекция по горите в Кюстендил са проверили девет места с повишена посещаемост в горските територии (туристически маршрути, заслони, водни обекти и др.) на територията на общините Перник, Радомир, Трън и Земен. Обърнато е внимание на туристите да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност. При проверките не са констатирани нарушения.

От ГДПБЗН допълват още, че ежедневно на територията на Пернишка област в готовност за реакция са седем пожарни автомобила с екипи от по трима служители или общо 21 души за цялата територия на областта. Към днешна дата в РДПБЗН – Перник са заети 155 щатни бройки, а броят на свободните е 20.

Координацията между РДПБЗ - Перник със силите и средствата на Единната спасителна система, както и с органите на изпълнителната власт, се осъществява чрез "Оперативен център" на РДПБЗН и оперативни дежурни части на останалите институции. Създадено е добро взаимодействие с ОД на МВР, Центърът за спешна медицинска помощ, Български Червен кръст, Държавно горско стопанство, областната и общинските администрации.