Завърши изграждането на кръгово кръстовище пред КАТ в Сливен
Снимки: Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Сливен,  
14.08.2025 18:02
 (БТА)

В Сливен е завършено изграждането на ново кръгово кръстовище пред сградата на сектор "Пътна полиция" на булевард „Банско шосе“, видя репортер на БТА. Проектът цели да намали задръстванията и да улесни включването на автомобили от „Топлофикация“ в пиковите часове, когато движението е най-интензивно, съобщиха от общинския пресцентър.

Очаква се кръговото да подобри безопасността, като намали конфликтните точки при излизане от сектор „Пътна полиция“. 

Кръстовището е оформено с пластмасови елементи – решение, което доказа ефективността си при кръстовището между булевард „Хаджи Димитър“ и улица „Радой Ралин“. Опитът показва, че кръговите движения значително намаляват напрежението между шофьорите и правят трафика по-лек и организиран.

