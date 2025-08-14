Ердоган отчете постигнатото в Турция по случай 24-годишнината на Партията на справедливостта и развитието

Турският президент и председател на Партията на справедливостта и развитието Реджеп Тайип Ердоган отчете постигнатото в Турция от основаването на партията досега. В речта си по случай 24-тата ѝ годишнина, която беше излъчвана на живо, Ердоган заяви, че Турция вече е седемнайсетата в света и седмата в Европа икономика.

„През 2002 г. износът възлизаше на 36 млрд. долара, а сега достигна 270 млрд. долара. Изградихме 25 болници с повече от 37 хиляди легла. Отбранителните ни проекти от 5 милиарда вече възлизат на 100 милиарда долара. Външните инвестиции са 281 млрд. долара, което е ръст от почти 19 пъти. Резервът на Националната банка на Турция също отбелязва рекорд със своите 175 млрд. долара“, заяви Ердоган пред партийния актив.

Според него едни от най-големите политически успехи на партията са диалогът и търсенето на съгласие.

„В страната ни политиката постигна своята основна мисия благодарение на Партията на справедливостта и развитието. Турция показа на целия свят, че има капацитета да реши въпроси от вътрешната, външната политика, отбраната, сигурността и икономиката, натрупани през годините“, заяви Ердоган.

Като друг пример за това съгласие Ердоган посочи процеса по разоръжаване на ПКК и дейността на Комисията в Меджлиса, която трябва да излезе със законодателни предложения, свързани с него. Той заяви, че имената на всички, които допринасят за преодоляването на тероризма, ще останат в историята на Турция.

„Тези, които се опитват да омаловажат работата на Комисията в Междлиса с максималистки и популистки изказвания, без значение кой ще направи това, мога да му кажа открито: нито народът ще го погледне, нито бъдещите поколения ще му простят“, каза турският президент.

Като едно от преимуществата на Партията на справедливостта и развитието той определи възможностите пред младите, които влизат в политиката. Ердоган даде пример с експерти в министерствата, които вече са депутати или пък на ръководни постове в ключови дирекции.

За да опровергае внушенията, че партията е „мелачка на хора“, турският президент заяви, че партията не забравя хората с опит, които са се оттеглили от активната политика.

„При нас няма пенсиониране. При нас няма оттегляне встрани. Не сме скъсали връзката си с нашите колеги, които сме оставили да си отдъхнат малко и да си починат. За нас е важно да почерпим опита и мнението на всеки, който продължава да върви с нас по този път, без значение от неговата възраст“, каза Ердоган и сравни банката кадри на партията със съкровищница.

Турският президент заяви, че се подготвят реформи, които да ознаменуват 100-годишнината от провъзгласяването на Турция за република. Ердоган обяви, че те трябва да създадат силна държава и това от своя страна да даде възможност на гражданите да се чувстват по-свободни.