С изпълнения на популярни певци и млади таланти Стражица отбелязва своя празник - 15 август, съобщиха организаторите на мероприятията от общинската администрация. Програмата започва още тази вечер в района на градския пазар с изяви на детски състав от Народно читалище „Л. Н. Толстой 1890“ в село Виноград и на Йорданка Йорданова и нейните ученици. След тях ще се представят танцьори от горнооряховска балетна формация, а кулминацията на вечерта ще е концертът на Роксана.

Утрешният празничен ден ще започне със света литургия в храм „Рождество Богородично“ и ще продължи с тържествена сесия на Общинския съвет, след което пред паметник „Майка България“ ще има официална част. Там ще бъдат представени удостоените със звания и награди по случай празника на града. Вечерта в празничен концерт в Летния кино-театър „Рачко Ябанджиев“ ще участват Петя Буюклиева, Кристина Димитрова, Искрен Пецов, Милена Славова и група „Спринт“, а водещ на събитието ще е Ники Кънчев. Ще последват празнични илюминации, а на градския пазар ще има и концерт на Борис Дали.

В съботния ден, отново на градския пазар, тържествата ще продължат с детска програма, изпълнения на „Ксани денс“, танцов състав „Белонога“, Ина и дискотека под звездите, а в неделя – с лятна вечеринка с DJ GARRY.

БТА припомня, че друг голям празник за Стражица са провеждащите се през май Каралийчеви дни. Тази година в тържествата участва и генералният директор на агенцията Кирил Вълчев, който награди победителите в конкурса за детски творби „Моят приказен свят“.