Рудозем ще отбележи празника на града и Деня на миньора, каза за БТА кметът Недко Кулевски. Той посочи, че ежегодно празникът се провежда в седмицата на 14 август, тъй като на тази дата през 1934 година село Палас е преименувано на град Рудозем и става един от центровете на рудодобивната промишленост в Родопите.

Проявите по повод празника вече са започнали с турнир по футбол за деца и забава за най-младите жители. В културно-масовите мероприятия ще се включат всички читалища на територията на общината, фолклорни състави, поп-фолк изпълнители.

„Имаме една богата програма, надявам се, че ще се получи един добър празник. Очаквам жителите и гостите на община Рудозем да прекарат добре на празника“, добави кметът Недко Кулевски.

Официалната откриване ще бъде в петък от 20:00 часа. Сред официалните лица се очаква да пристигнат депутатите Халил Летифов - заместник-председател на "Движение за права и свободи - Ново начало", Станислав Анастасов, Байрам Байрам, Елван Гюркаш, както и областният управител на Смолян Захари Сираков.