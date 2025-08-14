Пожарникари и горски служители ще наблюдават няколко дни района на потушения пожар край кърджалийското село Дъждовница

В продължение на няколко дни пожарникари и горски служители с техника ще извършват дежурства в района на потушения пожар край кърджалийското село Дъждовница и още две села в района - Ридово и Снежинка. Това каза за БТА директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Сергей Заимов.

Сигнал за пожара, обхванал близо 500 дка горски фонд и сухи треви и храсти, бе подаден малко след 14:00 часа вчера. На терен и през нощта работеха десетки пожарникари и горски служители с техника за овладяване на ситуацията, като огънят тази сутрин бе локализиран. Няма пострадали.

По-рано през деня от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали съобщиха, че освен огледи с цел уточняване на щетите, в процес на изясняване са и причините за възникване на пожара.