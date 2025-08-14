Подробно търсене

Руският министър на отбраната обсъди с колегите си от страни от Сахел военното сътрудничество

Валерия Динкова
Руският министър на отбраната Андрей Белоусов. Снимка: Russian Defense Ministry Press Service via AP
Москва,  
14.08.2025 19:32
 (БТА)

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов се срещна днес с колегите си от Буркина Фасо, Мали и Нигер и заяви пред тях, че Москва е готова да предложи всеобхватна помощ, за да им помогне да осигурят стабилност в региона Сахел, предаде Ройтерс като се позова на изявление на руското министерство.

Белоусов добави, че четиристранният диалог ще служи като ключова платформа за засилване на сътрудничеството в областта на отбраната.

След разговорите участниците подписаха меморандум за разбирателство за формализиране на плановете за засилване на военното сътрудничество.

Мали, Буркина Фасо и Нигер прекъснаха връзките си със западните страни след военни преврати и вместо това поискаха помощ от Русия, припомня Ройтерс.

/ДИ/

