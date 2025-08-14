Подробно търсене

Отстранена е аварията по водопровода "Черни Осъм", заради която в Ловеч имаше режим на водата

Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Снимка: кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков
Ловеч,  
14.08.2025 18:46
 (БТА)

Аварията по магистралния водопровод "Черни Осъм" заради която няколко дни в Ловеч имаше прекъсване на водоподаването, вече е отстранена. Това съобщи за БТА изпълнителният директор на ВиК-дружеството в града инж. Данаил Събевски.

Както БТА предаде, аварията възникна на 12 август, поради което до днес, включително, беше въведен режим на водата в Ловеч.

Събевски добави, че утре екипи на ВиК-дружествата в Ловеч и в Плевен ще продължат отстраняването на други аварии по магистралния водопровод. По тази причина е възможно прекъсване на водоподаването в двата града. 

/РИ/

Към 19:44 на 14.08.2025 Новините от днес

