Отстранена е аварията по водопровода "Черни Осъм", заради която в Ловеч имаше режим на водата

Аварията по магистралния водопровод "Черни Осъм" заради която няколко дни в Ловеч имаше прекъсване на водоподаването, вече е отстранена. Това съобщи за БТА изпълнителният директор на ВиК-дружеството в града инж. Данаил Събевски.

Както БТА предаде, аварията възникна на 12 август, поради което до днес, включително, беше въведен режим на водата в Ловеч.

Събевски добави, че утре екипи на ВиК-дружествата в Ловеч и в Плевен ще продължат отстраняването на други аварии по магистралния водопровод. По тази причина е възможно прекъсване на водоподаването в двата града.