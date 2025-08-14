Подробно търсене

САЩ повдигнаха обвинения и наложиха санкции на петима членове на мексикански наркокартел

Валерия Динкова
Мексиканската федерална полиция ескортира Сервандо Гомес, лидер на мексикански картел в Мексико Сити, 27 февруари 2015 г. Снимка: AP Photo/Eduardo Verdugo, File
Вашингтон,  
14.08.2025 19:21
 (БТА)

Американското министерство на правосъдието днес обвини петима високопоставени членове на групировката "Картелес унидос" ("Обединени картели"), а министерството на финансите отделно от това обяви, че й налага санкции, предаде Ройтерс.

"Обединени картели", който е по-слабо известен от съперниците си, контролира обширни райони на мексиканския щат Мичоакан.

Министерството на правосъдието го нарече един от "най-мащабните" производители на метамфетамин и заяви, че приходите от продажбите на незаконния наркотик са използвани за закупуване на оръжия, вербуване на наемници и даване на подкупи на местните власти.

Петимата с повдигнати обвинения са лидерът на групата Хуан Хосе Фариас Алварес, известен като Ел Абуело, и Алфонсо Фернандес Магалон, Луис Енрике Бараган Чавес, Едгар Ороско Кабадас и Николас Сиера Сантана.

Те са обвинени, че са участвали в дългогодишен заговор за производство и разпространение на наркотици, включително метамфетамин, кокаин и фентанил, които са били внасяни незаконно в САЩ.

Американското министерство на финансите днес заяви, че налага санкции на "Обединени картели", както и на друг картел, известен като "Лос Виаграс", както и срещу седем физически лица.

По-рано тази седмица Мексико изпрати над 20 предполагаеми членове на картели в САЩ, които бяха издирвани за връзките им с организации за наркотрафик.

Предаването на 26 затворници беше второто подобно от началото на годината. През февруари Мексико предаде на САЩ 29 предполагаеми лидери на наркокартели.

Федералната прокуратура в Ню Йорк от своя страна повдигна обвинения на няколко лидери на картели, сред които Сервандо Гомес-Мартинес от картела "Ла фамилия Мичоакана" и трима лидери от картела "Синалоа".

През февруари президентът Доналд Тръмп определи осем различни престъпни групи и картели като терористични организации.

/ДИ/

Към 19:44 на 14.08.2025

