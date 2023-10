Второто издание на Code Week Разград привлече над 50 участници от региона, сред които ученици, студенти и възрастни. Инициативата, организирана от сдружението „Дигитално общество Разград“, беше част от Европейската седмица на програмирането, съобщи Иван Димитров от екипа на сдружението.

Лекциите и практическите занимания се проведоха в Националната професионална техническа гимназия (НПТГ) "Шандор Петьофи". На място участниците имаха възможност да се запознаят с най-различни тънкости, свързани с програмиране, графичен дизайн и бизнес. Лектори на събитието, спомагащо за изграждането на местната дигитална общност бяха седем ИТ специалисти, родени и израснали в Лудогорието, които споделиха с участниците своите знания и опит.

Каролина Колева, завършила Профилираната природоматематическа гимназия (ППМГ) "Акад. Никола Обрешков" и Софийския университет "Св. Климент Охридски", работеща в Uber, въведе участниците в света на програмния език Go. Ростислав Георгиев, възпитаник на Разградската езикова гимназия "Екзарх Йосиф" и СУ "Св. Климент Охридски", работещ в българската софтуерна компания Chaos, показа как се правят специалните ефекти във филмите на Холивуд. Как с подхода Lean Six Sigma може да се подобри производителността в бизнеса демонстрира Ахмед Мустанов, завършил Техническия университет във Варна, мениджър по контрол на качеството в New Glass J.S.C. Възпитаникът на НПТГ "Шандор Петьофи" Светлин Павлов, работещ като софтуерен разработчик в DXC Technology, помогна на участниците да направят първия си сайт, а Ахмет Ахмедов, който също е завършил Разградската техническа гимназия и Варненския технически университет и е Front-end developer в C317 Tech, въведе хората от различни възрасти в света на Full Stack разработката, създавайки приложение за блогове. Демонстрация на всичко за бази от данни със SQL пред участниците направи Айджан Ахмедов, завършил НПТГ "Шандор Петьофи" и ТУ - Варна, работещ като софтуерен разработчик в CSoft. Соня Хоанг, възпитаничка на ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф" и Нов български университет, работеща като графичен дизайнер на свободна практика, показа колко тясно свързани са графичният дизайн и рекламата.

От „Дигитално общество Разград“ изказват своите благодарности към всички участници. „С това събитие сме една крачка напред към изграждането на голяма ИТ екосистема в Лудогорието. Ще продължим да го организираме, защото виждаме, че има смисъл“, каза Иван Димитров.