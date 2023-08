Концертът на групите Editors, Shame,Temples и Ali в Бургас се отменя

Концертът на групите Editors, Shame,Teples и Ali, който трябваше да се състои на 13 август като част от поредицата концерти Burgas Summer Live на Морска гара в Бургас, се отменя по логистични причини. Това обявиха организаторите от Fest Team.

Те допълват, че работят по пренасрочване на концерта за 2024 г. в София.



Както БТА съобщи, в края на юли бе отменен и концертът на британския поп изпълнител и автор на песни Оли Александър, известен със своя солов проект Years & Years, както и на белгийския артист Oscar and the Wolf, канадката Tommy Genesis и Руши Видинлиев - Rushi, който трябваше да се състои на Морска гара Бургас на 12 август.



Концертите от поредицата Burgas Summer Live започнаха на 27 юли с британските метълкор групи Architects и While She Sleeps, българите от Expectations и музикантите от Heriot.

На 6 август на сцената ще излязат Ройшин Мърфи, Morcheeba, Софи Елис-Бекстър и Phuture Shock. На 11 август ще свирят още Franz Ferdinand, Nothing But Thievеs и Hayes & Y.



Всички концерти от поредицата се провеждат в откритата за обществен достъп зона на пристанището в морския град.