Ройшин Мърфи отпада от концерта в Бургас на 6 август, заменят я Oscar and the Wolf

Ирландската певица Ройшин Мърфи отпада от концерта от поредицата Burgas Summer Live в Бургас на 6 август поради сериозен здравословен проблем, обявиха организаторите от Fest Team с публикация във "Фейсбук".



В концерта обаче ще се включи белгийската формация Oscar and the Wolf, които първоначално трябваше да участват в концерт заедно с Years & Years на 12 август, но той също бе отменен в края на юли, както БТА съобщи.



Желаещите да върнат билетите си поради отсъствието на Ройшин Мърфи могат да го направят чрез онлайн форма в сайта на организаторите. В допълнителен коментар те уточняват, че закупилите билети за отменения концерт на 12 август с участието на Oscar and the Wolf могат да ги използват тази неделя.



Отсъствието на британската изпълнителка налага и промяна в подредбата на изпълненията в неделната вечер. Първи на сцената ще свирят Phuture Shock, следвани от Софи Елис Бекстър, Oscar and the Wolf и накрая трябва да излязат Morcheeba.



Както БТА писа, само преди ден организаторите обявиха, че концертът на групите Editors, Shame,Teples и Ali, който трябваше да се състои на 13 август като част от поредицата концерти Burgas Summer Live, също се отменя, но по логистични причини. Те допълниха, че работят по пренасрочване на концерта за 2024 г. в София.