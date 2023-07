Концертът на Years & Years и Oscar and The Wolf в Бургас се отменя

Концертът на британския поп изпълнител и автор на песни Оли Александър, известен със своя солов проект Years & Years, както и на белгийския артист Oscar and the Wolf, канадката Tommy Genesis и Руши Видинлиев - Rushi, който трябваше да се състои на Морска гара Бургас на 12 август, се отлага. Новината, обявена и в сайта на организаторите Fest Team, бе потвърдена за БТА от техен представител.



Закупилите билети за тази дата от поредицата Burgas Summer Live могат да изберат дали да използват пропуските си за някоя от другите концертни дати - на 27 юли, както и на 6, 11 или 13 август. Ако не желаят, те могат да получат средствата си обратно след попълване на формуляр най-късно до 31 декември 2023 г., допълват организаторите.



Както БТА писа, концертите от поредицата Burgas Summer Live ще започнат на 27 юли с британските метълкор групи Architects и While She Sleeps, българите от Expectations и музикантите от Heriot.



На 6 август на сцената ще излязат Ройшин Мърфи, Morcheeba, Софи Елис-Бекстър и Phuture Shock. На 11 август ще свирят още Franz Ferdinand, Nothing But Thievеs и Hayes & Y, а на 13 август публиката ще посрещне Editors и Ali, към които ще се присъединят още британската бритпънк група Shame, както и бандата Temples.



Всички концерти от поредицата ще се проведе в откритата за обществен достъп зона на пристанището в морския град.