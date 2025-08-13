Община Смолян започна кампания за събиране на данни за изчисляване на таксата за битови отпадъци по новия модел, съобщиха от пресцентъра на администрацията.

От общината припомнят, че съгласно промените в Закона за местни данъци и такси, които влизат в сила от 1 януари 2026 г., отпада досегашният принцип за изчисляване на такса битови отпадъци въз основа на данъчната оценка или балансовата стойност на имотите.

Информационната и декларативна кампания е с цел да се съберат данни за броя лица, които живеят или ползват даден имот, както и предмета на дейност, извършвана в него. Целта е по-прецизно и справедливо разпределение на разходите за управление на отпадъците.

Законодателят е определил четири основи за определяне на такса битови отпадъци. Първият вариант е индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост. Вторият вариант е свързан с количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране. Третият вариант се базира на брой ползватели на услугата в имота. Законодателят е предвидил и възможност, при която за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината за основа да бъде ползвана разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот.

В официалния интернет сайт на Общината са публикувани образци на декларациите, които следва да бъдат попълнени и подадени в срок до 30.10.2025г. от всички физически и юридически лица, притежаващи или ползващи недвижими имоти на територията на община Смолян.