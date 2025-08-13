site.btaОбщина Смолян започна кампания за събиране на данни за изчисляване на таксата за битови отпадъци по новия модел
Община Смолян започна кампания за събиране на данни за изчисляване на таксата за битови отпадъци по новия модел, съобщиха от пресцентъра на администрацията.
От общината припомнят, че съгласно промените в Закона за местни данъци и такси, които влизат в сила от 1 януари 2026 г., отпада досегашният принцип за изчисляване на такса битови отпадъци въз основа на данъчната оценка или балансовата стойност на имотите.
Информационната и декларативна кампания е с цел да се съберат данни за броя лица, които живеят или ползват даден имот, както и предмета на дейност, извършвана в него. Целта е по-прецизно и справедливо разпределение на разходите за управление на отпадъците.
Законодателят е определил четири основи за определяне на такса битови отпадъци. Първият вариант е индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост. Вторият вариант е свързан с количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране. Третият вариант се базира на брой ползватели на услугата в имота. Законодателят е предвидил и възможност, при която за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината за основа да бъде ползвана разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот.
В официалния интернет сайт на Общината са публикувани образци на декларациите, които следва да бъдат попълнени и подадени в срок до 30.10.2025г. от всички физически и юридически лица, притежаващи или ползващи недвижими имоти на територията на община Смолян.
