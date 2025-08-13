Центърът за специална образователна подкрепа в Кубрат ще получи от общината микробус. Предложението на кмета за безвъзмездно предоставяне на превозното средство за нуждите на Центъра бе гласувано на днешното заседание на Общинския съвет. По искане на директора на социалната институция Ваня Петкова микробусът ще се използва за извозване на ученици със специални образователни потребности. Разходите по поддръжката и експлоатацията на моторното превозно средство ще бъдат за сметка на Центъра, посочи кметът.

В ЦСОП в Кубрат се провежда допълнителна подкрепа, която се изразява в обучение и терапевтична дейност с децата със специални образователни потребности. В Центъра се провежда рехабилитационна терапия, терапия на езиково-говорното развитие и психо-социална терапия.

С децата със специални образователни потребности се прилагат терапевтични дейности от арт-терапията, музикотерапията, сензорна терапия, Монтесори терапията, допълваща алтернативна комуникация. В Център за специална образователна подкрепа има назначен координиращ екип, в който е включен психолог, логопед, специални педагози, рехабилитатор, възпитател.