Необходимо е да се увеличи броят на доброволците при потушаване на пожари в Сливен, каза инж. Снежана Кънева

Броят на доброволците, които участват в гасенето на пожари в Сливен и региона, трябва да бъде увеличен. Това заяви инж. Снежана Кънева, главен експерт в отдел „Сигурност и управление при кризи“. Според нея в отдалечените общини доброволците често са първите, които реагират при възникване на пожар и започват гасителните действия още преди пристигането на професионалните пожарни екипи.

Инж. Кънева подчерта, че тяхната роля е от решаващо значение, особено в райони с труден достъп и при бързо разпространяващи се пожари.

В Сливен има четири регистрирани доброволчески формирования с общо 40 души. Две от тях вече са преминали обучение, а останалите предстои да се обучат. „Не може, според мен, да се лимитира броят им. Виждате колко спонтанни доброволци се появяват – хора със сърце. За мен това е невероятен ресурс“, коментира тя.

В селата Стара река и Глушник доброволците играят ключова роля при гасенето на пожари, често преди пристигането на пожарната. „В Стара река имаме добре оборудвано депо с високопроходим автомобил, който поддържаме в готовност. Много често те реагират първи, както при пожара край Кипилово“, посочи Кънева.

Нови доброволчески формирования са създадени в Кермен, Николаево, Младово, Струпец, Селиминово и Малко Чочовени. „Трябва да има по-голям капацитет от обучени доброволци – струва си да се работи в тази посока като държавна политика“, подчерта експертът.

Превенцията срещу пожарите в община Сливен започва със заповед на кмета още през март–април всяка година. Заповедта разпорежда дежурства, които осигуряват готовност за незабавна реакция при инцидент.

След това се уведомяват кметовете на селата какви действия трябва да предприемат – почистване на паркове и сухи треви, както и предупреждение към населението за рисковете от пожари. Заповедта се изпраща до 44-те кметства в общината. Изготвя се и оперативен план, координиран с дирекция „Земеделие“ и областния управител, особено за жътвената кампания през пожароопасния сезон. Общината има споразумения с фирми, които предоставят техника при нужда, като трактори и водоноски.

Поддържа се и активно сътрудничество с пожарната, като осигурява логистика при бедствия – включително водоноски, техника и доброволци, допълни инж. Кънева.

За следващата година се планира закупуването на водоноска и високопроходим автомобил за доброволците, като предложението ще бъде внесено за одобрение от Общинския съвет.

В рамките на програмата за намаляване на риска от бедствия до 2030 г. се подобрява инфраструктурата с мълниезащити и мерки за пожарообезопасяване. Ежегодно се правят анализи на пропуските, за да се подобрят мерките за следващата година.

„Най-важно е подготовката и информираността на населението при бедствия – да знаем, да можем и да имаме адекватно поведение и култура. Особено култура“, заключи Кънева.