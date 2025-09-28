Тийнейджърът Николай Русев записа рекордно класиране за България в дисциплината боулдър на Световното първенство по спортно катерене в Сеул

Тийнейджърът Николай Русев записа рекордно класиране за България в дисциплината боулдър на Световно първенство по спортно катерене, след като завърши на девето място. Слав Киров зае 30-ата позиция, а Александра Тоткова бе 24-а.

Световното първенство по спортно катерене за мъже, жени и хора с увреждания бе проведено от 21 до 28 септември в Сеул, Република Корея. Проведените дисциплини бяха трудност, боулдър и скорост.

Ново най-добро класиране в състезание от такъв ранг записа Николай Русев в боулдъра при мъжете с девето място. Той показа добра форма още в квалификациите, където зае пето място с още двама състезатели. В полуфинала българинът постигна резултат два топа и две зони, колкото имаха и четиримата състезатели преди него. 18-годишният Русев остана извън топ 8 и финала само заради по-големия брой опити.

Слав Киров също се представи силно, постигна два топа и една зона в квалификацията, като само една зона го отдели от влизане в полуфинала. Той зае 30-о място в крайното класиране.

В трудността Александра Тоткова също започна силно състезанието, класира се 20-а в квалификацията, в полуфинала отстъпи няколко места и в крайното класиране зае 24-о място. При мъжете Слав Киров е 44-и.