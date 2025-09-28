Истинското богатство на Костенец – неговият дух, енергия и бъдеще, сте всички вие, обърна се кметът към жителите му по случай празника на града

Истинското богатство на Костенец – неговият дух, енергия и бъдеще, сте всички вие. Изключително горд съм, че този град ме направи човекът, който съм и ме е научил да работя с мисъл и любов. Това каза в приветствие кметът на община Костенец Йордан Ангелов по случай последната вечер от празника на общината. Празникът на град Костенец се отбелязва през последната събота на септември съгласно Решение на Общинския съвет от 1998 година. На този ден има годишнина от преминаването (1888) през Костенец на жп линията "София-Белово“.

Приветствие по случай празника отправи председателят на Общинския съвет Павлина Петрова. Тя благодари на духовниците, които по думите ѝ, не спират да ни учат, че религията и светското могат да вървят ръка за ръка. Петрова посочи, че се надява Костенец отново да бъде разпознаваема дестинация за семейна почивка, в която историята среща природата.

Областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска каза, че през годините общината се развива, просперира и усъвършенства. Тя посочи, че местните жители трябва да бъдат горди с това, което имат и градът е късче от рая.

Приветствие отправи и народният представител Младен Маринов, който поздрави ръководството на общината и местните жители.

Поздравителни адреси са получени от председателя на Народното събрание Наталия Киселова, кметове на общини от Софийска област, компании и асоциации.

По случай празника водосвет бе отслужен от Браницкия епископ Йоан, първи викарий на Софийския митрополит, в съслужение с духовници от Софийска митрополия и Ихтиманска духовна околия.

На сцената излязоха местни таланти, а кулминацията на вечерта бяха музикалните изпълнители Михаела Маринова и Десислава.

Програмата по случай празника на общината бе цяла седмица с различни събития – културни, спортни и ученически.