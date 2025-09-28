Подробно търсене

Путин е готов да се срещне с Тръмп в Москва, поканата остава в сила, каза говорителят на Кремъл

Десислава Иванова
Путин е готов да се срещне с Тръмп в Москва, поканата остава в сила, каза говорителят на Кремъл
Путин е готов да се срещне с Тръмп в Москва, поканата остава в сила, каза говорителят на Кремъл
Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. Снимка: Alexander Zemlianichenko/Пул чрез ПА
Москва,  
28.09.2025 13:29
 (БТА)

Поканата на руския президент Владимир Путин към американския лидер Доналд Тръмп остава в сила, оттук нататък решението е на американската страна, заяви днес прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, запитан дали поканата остава на масата, цитиран от ТАСС.

"Поканата продължава да е валидна. Путин е готов и ще се радва да се срещне с президента Тръмп. Оттам нататък всичко зависи от решението на Тръмп", каза говорителят на руския президент.

През август, след разговори с Тръмп в Анкъридж, Аляска, Путин предложи следващата им среща да е в Москва. Американският му колега каза тогава, че това е възможно, въпреки че призна, че ще бъде критикуван за него.

/ДИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:45 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация