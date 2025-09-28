Потушени са 164 пожара в страната през последното денонощие, мъж на 74 г. е загинал

Потушени са 164 пожара в страната през последното денонощие, един е загинал, а двама души са ранени, съобщават на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Регистрирани са общо 199 сигнала за произшествия.

На 27 септември в 20:41 ч. в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч е получен сигнал за пожар в къща в Угърчин. Пожарът е ликвидиран от служители на пожарна безопасност, но е загинал мъж на 74 години.

На 27 септември в 00:54 ч. в Пазарджик е получен сигнал за пожар в гараж. Огънят е потушен, но при пожара е пострадал мъж на 59 г., който е получил изгаряния от II-ра степен, около 30% в областта на лицето и ръцете. Транспортиран е в МБАЛ Пазарджик от екип на ЦСМП – Пазарджик. По-късно е откаран в клиниката по изгаряния в Пловдив.

В 19:38 ч. на 27 септември в Кюстендил е получен сигнал за възникнал пожар в къща с. Копиловци. Пожарът е потушен, но е пострадал мъж на 49 г. от вдишване на газ, дим и леко обгаряне дланите на двете ръце и лицето. Пострадалият е транспортиран до Центъра за спешна медицинска помощ – Кюстендил.

Лъжливите повиквания за изминалото денонощие са шест.

С преки материални щети са възникнали 29 пожара, от които 13 в жилищни сгради.

Без нанесени материални щети са възникнали 135 пожара.