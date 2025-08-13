Около два милиона евро са изплатени досега като компенсации на пострадалите от смъртоносен пожар в кипърския град Лимасол

Кипърският министър на вътрешните работи Константинос Йоану съобщи днес, че властите продължават да изплащат компенсации на хората, пострадали при големия горски пожар в Лимасол миналия месец, в който загинаха двама души, като досега 286 бенефициенти са получили обезщетения на обща стойност около два милиона евро, пише "Сайпръс мейл".

В публикация в социалната мрежа Екс Йоану заяви, че държавните служби полагат всички усилия да приключат процеса на изплащане на компенсациите, за да може щетите да бъдат възстановени и хората да се върнат към нормалния си живот.

Първата група пострадали от пожара беше поканена във вторник да подпише декларация за приемане на сумата, за да може да получи парите в следващите няколко дни.

Въпреки сложността на процеса се полагат усилия работата да бъде свършена бързо, заяви министърът. Той добави, че процедурата за оценка на щетите ще продължи през следващите дни.

"Целта на Министерството на вътрешните работи е да приключи бързо изплащането на финансовата помощ за възстановяване на щетите, в сътрудничество с всички заинтересовани ведомства, така че хората да могат да се върнат към ежедневието си възможно най-скоро", каза Йоану.

Опустошителният горски пожар в Лимасол се разгоря на 23 юли и бушуваше в продължение на три дни, разпространявайки се бързо и причинявайки големи щети на домове, земя и добитък. Пожарът доведе до смъртта на възрастна двойка и изпепели над един процент от острова.