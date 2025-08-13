Приключи цялостният вътрешен ремонт на Художествения отдел „Станка Димитрова“ към РИМ-Кърджали

Цялостен интериорен ремонт бе извършен след ремонта на покрива на Художествения отдел „Станка Димитрова“ при Регионален исторически музей в Кърджали. Това каза пред БТА директорът на музея Даниела Коджаманова.

„Изцяло е подменен таванът на втория етаж, който от дългогодишните течове, от работата по конструкцията на покрива, беше компрометиран. Това наложи цялостната подмяна и на концепцията за осветление“, каза още тя.

Коджаманова обясни, че преди започването на ремонта е уведомен Инспектората на Министерството на културата, тъй като сградата е паметник на културата с местно значение и всякакъв вид ремонтни дейности се съгласуват с въпросната институция. И допълни, че са ремонтирани също криптата и стълбищата. Пребоядисани са експозиционните площи на първия и на втория етаж, както и в подземието.

Средствата за цялостния интериорен ремонт са около 70 хиляди лева. Те са от собствените приходи на музея за 2024 г., възстановени от Общината и от средства по т.нар. допълнителна субсидия за закрити площи, които ежегодно Министерството на културата отпуск към бюджета на Регионалния исторически музей в Кърджали.

След почистване на ремонтираните площи, предстои представител на Инспектората при Министерството на културата отново да посети обекта, за да установи изпълнени ли са направените предписания. Последваща стъпка е работа по възстановяване на експозицията „Стари майстори“ на втория етаж, както и на колекцията от икони в криптата.

„Тъй като тази година е юбилейна за музея – институцията навършва 60 години, имаме вариант и ще решим дали на първи етаж да бъде върната експозиция „Съвременни автори“ от фонда на художествен отдел или да реализираме една идея от миналата година за една изложба“, анонсира Коджаманова. Тя допълни, че са водени разговори за изложба на кърджалиеца Младен Савов - дългогодишен фотограф и издател.

„Това е човекът, който с очите си и сърцето си години наред виждаше и заснемаше Източните Родопи и с когото вече сме водили разговори“, допълни Даниела Коджаманова.

По думите й усилията са насочени за Деня на Кърджали – 21 октомври, Художественият отдел „Станка Димитрова“ да отвори врати. Що се отнася до фасадата на сградата, която също се нуждае от ремонт, директорът на музея изрази надежда, че като сграда публична общинска собственост, нейното обновление ще бъде една от следващите задачи на общинското ръководство.

„Да напомним, че това е първата обществена сграда, построена след Освобождението на България. Тя е изградена 80-те години на 19-и век, във времето, в което Кърджали е част от Източна Румелия. Дори има документи, че в тази сграда са се помещавали представителите на всякакъв вид административни учреждения в този период“, каза още Даниела Коджаманова.