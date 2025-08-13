Шестима художници черпят вдъхновение от красотата на Самоков по време на пленер „Нишки на времето“

Шестима художници – Божидар Гончев, Георги Георгиев, Мими Добрева, Гълъб Гълъбов, Румен Атанасов и Иван Милушев, които са от различни краища на страната, черпят идеи и вдъхновения от красотата на природата и архитектурните обекти в Самоков. Те участват във второто издание на пленера „Нишки на времето“, каза пред журналисти самоковският художник Георги Георгиев. Творците днес пристигнаха в Сарафската къща в Самоков.

По думите на Георгиев всички художници са утвърдени в българското съвременно изкуство. Очаква се да направят по няколко творби, които ще представят в пленер изложба в Байракли джамия в града тази събота (16 август).

Художникът Румен Атанасов каза, че е за пръв път е в града и тепърва се запознава със забележителностите му. Той добави, че очаква да добие много положителни впечатления, които да отрази върху платната.

Мими Добрева посочи, че е много впечатлена от разходката в Самоков, която са имали по-рано. „Църквите бяха забележителни. Архитектурата, красотата и природата на Самоков - също“. По думите на художничката атмосферата в града е много положителна. Тя отбеляза, че очаква да натрупа много положителни емоции.

Гълъб Гълъбов каза, че също посещава града за първи път и всичко, което вижда е ново за него. „Не знам точно на какво ще се спре погледът ми, защото всичко ми харесва, най-вече природата, но има и исторически къщи и детайли, които също ме вдъхновяват“, посочи той.

Пленерът се състои за втора поредна година в Самоков благодарение на Национален дарителски фонд (НДФ) „13 века България“, Община Самоков и „Ретро арт галерия“. Изложбата е част от честванията за празника на Самоков, които започват на 15 август.

