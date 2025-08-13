Подробно търсене

Шестима художници черпят вдъхновение от красотата на Самоков по време на пленер „Нишки на времето“

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Шестима художници черпят вдъхновение от красотата на Самоков по време на пленер „Нишки на времето“
Шестима художници черпят вдъхновение от красотата на Самоков по време на пленер „Нишки на времето“
На снимката (от ляво надясно): художникът Румен Атанасов, художникът Мими Добрева, художникът Георги Георгиев и художникът Гълъб Гълъбов. Снимка: кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин (ПГ)
Самоков,  
13.08.2025 14:28
 (БТА)

Шестима художници – Божидар Гончев, Георги Георгиев, Мими Добрева, Гълъб Гълъбов, Румен Атанасов и Иван Милушев, които са от различни краища на страната, черпят идеи и вдъхновения от красотата на природата и архитектурните обекти в Самоков. Те участват във второто издание на пленера „Нишки на времето“, каза пред журналисти самоковският художник Георги Георгиев. Творците днес пристигнаха в Сарафската къща в Самоков. 

По думите на Георгиев всички художници са утвърдени в българското съвременно изкуство. Очаква се да направят по няколко творби, които ще представят в пленер изложба в Байракли джамия в града тази събота (16 август). 

Художникът Румен Атанасов каза, че е за пръв път е в града и тепърва се запознава със забележителностите му. Той добави, че очаква да добие много положителни впечатления, които да отрази върху платната.

Мими Добрева посочи, че е много впечатлена от разходката в Самоков, която са имали по-рано. „Църквите бяха забележителни. Архитектурата, красотата и природата на Самоков - също“. По думите на художничката атмосферата в града е много положителна. Тя отбеляза, че очаква да натрупа много положителни емоции.

Гълъб Гълъбов каза, че също посещава града за първи път и всичко, което вижда е ново за него. „Не знам точно на какво ще се спре погледът ми, защото всичко ми харесва, най-вече природата, но има и исторически къщи и детайли, които също ме вдъхновяват“, посочи той. 

Пленерът се състои за втора поредна година в Самоков благодарение на Национален дарителски фонд (НДФ) „13 века България“, Община Самоков и „Ретро арт галерия“. Изложбата е част от честванията за празника на Самоков, които започват на 15 август. 

Българската телеграфна агенция има сключен договор за партньорство за отразяване на културните събития на НДФ „13 Века България“ и Община Самоков. 

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

12.08.2025 14:29

Самоков ще чества празника си с шест дни концерти, изложби и спортни турнири

Самоков ще отбележи празника си с богата програма в рамките на шест дни. Празничните прояви започват от 15 август (петък), съобщиха от Общината.  В първия ден, когато се чества Успение на Пресвета Богородица, ще има тържествена света литургия в
01.08.2025 22:02

Изложба на самоковския художник Георги Георгиев бе открита в Боровец

Самоковският художник Георги Георгиев подреди изложба в хотел „Рила“ в курортен комплекс Боровец. Тя е част от съпътстващата програма ма Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“, който започна тази вечер в най-стария зимен курорт в България.
17.08.2024 20:11

Изложба с произведения на творци, работещи в различни области, бе открита в Байракли джамия в Самоков

Пленер „Нишките на времето“ се състоя в Самоков от 13 до 16 август. В него се включиха български творци, работещи в областта на визуалните изкуства, компютърната графика, видеото и анимацията. Някои от тях са от Самоков. Тази вечер в Байракли джамия в планинския град бе официално открита изложба с техни творби, изработени в рамките на пленера.
12.08.2024 14:37

Националният дарителски фонд „13 века България“ организира в Самоков първо издание на пленер „Нишките на времето“

Националният дарителски фонд „13 века България“ (НДФ), съвместно с община Самоков, Графичната база в Самоков и самоковската галерия „Ретро арт“ са организаторите на първото издание на пленер „Нишките на времето“. Той ще се проде от 13 до 16 август и

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:37 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация