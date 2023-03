Групите Franz Ferdinand и Nothing But Thievеs ще свирят в Бургас през август

Шотландската инди рок група Franz Ferdinand и британците Nothing But Thievеs пристигат за първи концерт в България, който ще бъде на 11 август в Бургас, съобщават от общинската администрация в морския град.

Събитието, в което ще се включи и българската група Hayes & Y, ще бъде част от поредицата на организаторите от "Фест тийм" (Fest Team) под името Burgas Summer Live, която се провежда в района на Морска гара на пристанището където миналата година бе и концертът на Arctic Monkeys.

Предстои организаторите да обявят и още музикални събития в морския град, се допълва в съобщението.



Концертът на Franz Ferdinand и Nothing But Thievеs е с ограничен капацитет, а първите билети от днес се продават онлайн. Организаторите допълват, че те са предвидени за членовете на техния Fest Club и ще бъдат на цени от 88 до 200 лв.



От понеделник тръгват продажбите и на редовните билети, които ще са на цени от 99 до 240 лв., се казва още в съобщението.

Шотландската инди рок група Franz Ferdinand е създадена в Глазгоу през 2002 г. Става популярна в средата на 2000-те години с парчета като „Take Me Out“, „The Dark of the Matinée“ и „Do You Want To“. Бандата няколко високо оценени от критиката албуми, сред които самостоятелният им дебютен албум „Franz Ferdinand“(2004 г.), „You Could Have It So Much Better“ (2005 г.), „Tonight: Franz Ferdinand“ (2009 г.) и „Always Ascending“ (2018 г.). Групата е носител на награди "Брит", "Мъркюри" и има няколко номинации за "Грами", а освен това е чест фестивален хедлайнер на множество фестивали. Турнето им от миналата година с името на последния албум на Franz Ferdinand - "Hits To The Head", колекция от 20-те най-големи хита, изградили и утвърдили световната кариера на шотландците, включваше над 30 дати в Европа и Великобритания.

Втората група Nothing But Thieves, която ще се качи на 11 август на сцената в Бургас, е също е актуално име от световната сцена, които съвсем наскоро издадоха нов силен сингъл със заглавие Welcome to the DCC, допълват организаторите. Петчленната група е сформирана през 2012 г. в Есекс, Англия.