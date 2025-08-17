Подробно търсене

Сърбия ще представи икономически мерки за намаляване на "натиска на хиперинфлацията", съобщи сръбският президент

Симона - Алекс Михалева
Сръбският президент Александър Вучич. Снимка: AP Photo/Darko Vojinovic
Белград,  
17.08.2025 06:04
 (БТА)

Сръбският президент Александър Вучич съобщи, че след седем до десет дни ще представи икономически мерки, с които, по думите му, ще бъде намален "натискът на хиперинфлацията".

Във видеообръщение в профила си в Инстаграм вчера Вучич отбеляза, че каквито и мерки да е представяла досега държавата, "тези, които имат огромен доход, винаги са намирали начин да измамят и гражданите, и държавата".

"Този път няма да успеят, защото измислихме как да въведем същински, дълготрайни и краткосрочни мерки, с които да осигурим по-добър стандарт на живот на сръбските граждани, по-добри условия за производителите ни - тези, които работят с големи търговски вериги, както и да намалим натиска на хиперинфлацията, заради който всеки един от нас има проблеми", обясни Вучич.

Той даде пример, че към момента бутилка олио струва около 200 динара (3,34 лв.) в сръбските магазини, но ако държавата постигне това, което възнамерява, то няма да струва повече от 160 или 170 динара (2,67-2,84 лв.). Подобни ще бъдат резултатите и за цените на млякото, захарта, колбасите, кафето, картофите и т.н.

"Това са нашите картофи и най-добрият сорт е иванички - 100 динара (1,67 лв.). Сигурен съм, че търговците могат да спечелят и ако струва 80 или 85 динара (1,33 лв.), за да може всяко семейство в Сърбия да си позволи добър, качествен и най-добрия европейски картоф", заяви сръбският президент.

/С-АМ/

