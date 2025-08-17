Общо 111 пожара са ликвидирани за изминалото денонощие на територията на страната

Подробно търсене

Българово снимка: Галя Тенева/БТА, архив
София,  
17.08.2025 08:58
 (БТА)

За изминалото денонощие звената за пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на 142 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 111 пожара, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на своята интернет страница. При пожарите са пострадали двама души.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които: четири в жилищни сгради, един в спомагателни, временни или паянтови постройки, два в транспортни средства, два в горски масиви, три в селското стопанство, един в съоръжения на открито и три други.

Без нанесени материални щети са възникнали 95 пожара, от които 56 - в сухи треви, горска постеля и храсти, четири - в стърнища, 28 - в отпадъци и седем други.

Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции, от които три са при автомобилни катастрофи, при един битов или промишлен инцидент и 19 - техническа помощ.

Получените лъжливи повиквания са осем.        

Както БТА предаде, пожар в района на град Българово вчера изпепели постройки и наложи спешна евакуация на хора, продължава гасенето над село Илинденци в Пирин. Военнослужещи и техника от Българската армия се включиха в гасенето на пожара в района на Българово, както и на горския пожар над село Илинденци в Пирин, съобщиха от Министерството на отбраната. Вчера заради барбекю възникна пожар в местността Сотира край Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град. По-рано през деня пожарникари се бориха и с пожар край Аксаково. 

 

/РИ/

