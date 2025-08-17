Подробно търсене

Наводнение в Северен Китай отне живота на 8 души, а 4 са в неизвестност

Светослав Танчев
Местни жители събират вещите си след наводнение, причинено от преливане на река в покрайнините на китайската столица Пекин, 7 август 2023 г. Снимка: AP/Andy Wong
Пекин,  
17.08.2025 08:27
 (БТА)

Най-малко 8 души загинаха, а спасителите продължават да издирват още 4 души, които са в неизвестност, след като внезапно наводнение заля снощи свободно къмпингуващи в автономния район Вътрешна Монголия в северната част на Китай, съобщиха тази сутрин местните власти, цитирани от агенция Синхуа.

Бедствието е настъпило около 22:00 ч. местно време снощи при горното течение на река в района на китайския град Баянур. Внезапното наводнение е отнесло общо 13 души, които са били на къмпинг в условията на така нареченото диво къмпингуване.

В 10 ч. тази сутрин местните китайски власти съобщиха, че засега само един човек е спасен. Властите потвърдиха смъртта на 8 души, а четирима все още са в неизвестност.

/СХТ/

