Ветеранът Джибрил Сидибе изведе Тулуза до победа срещу Ница на старта на френското първенство по футбол

Десният бек Джибрил Сидибе се разписа минута преди края на редовното време и Тулуза спечели с 1:0 срещу Ница в късния мач от съботната програма на френското първенство по футбол. Това бе първо попадение за "виолетовите" от 33-годишния бивш играч на Евертън, който пристигна в отбора през 2024.

Сидибе отбеляза единствения гол в 89-ата минута, когато засече центриране на Ян Гбохо на далечна греда. Така Тулуза взе трите точки и започна пети пореден сезона в Лига 1 без поражение.

Отборът на Ница, който завърши на четвърто място в Лига 1 с 18 точки пред десетия Тулуза, допусна второ поредно поражение за седмицата. Французите бяха елиминирани в Шампионската лига от Бенфика, след като отстъпиха два пъти с по 0:2.

Първенство на Франция по футбол, мачове от първия кръг на Лига 1: Ница - Тулуза 0:1 Ланс - Олимпик Лион 0:1 Монако - Льо Авър 3:1 в неделя: Брест - Лил Оксер - Лориен Метц - Страсбург Анже - Париж ФК Нант - Пари Сен Жермен от петък: Рен - Олимпик Марсилия 1:0