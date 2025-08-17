Подробно търсене

Ветеранът Джибрил Сидибе изведе Тулуза до победа срещу Ница на старта на френското първенство по футбол

Ивайло Георгиев
Джибрил Сидибе / Снимка: AP Photo/Fred Scheiber
Париж,  
17.08.2025 08:34
 (БТА)

Десният бек Джибрил Сидибе се разписа минута преди края на редовното време и Тулуза спечели с 1:0 срещу Ница в късния мач от съботната програма на френското първенство по футбол. Това бе първо попадение за "виолетовите" от 33-годишния бивш играч на Евертън, който пристигна в отбора през 2024. 

Сидибе отбеляза единствения гол в 89-ата минута, когато засече центриране на Ян Гбохо на далечна греда. Така Тулуза взе трите точки и започна пети пореден сезона в Лига 1 без поражение. 

Отборът на Ница, който завърши на четвърто място в Лига 1 с 18 точки пред десетия Тулуза, допусна второ поредно поражение за седмицата. Французите бяха елиминирани в Шампионската лига от Бенфика, след като отстъпиха два пъти с по 0:2. 

Първенство на Франция по футбол, мачове от първия кръг на Лига 1:

Ница - Тулуза            0:1
Ланс - Олимпик Лион      0:1
Монако - Льо Авър        3:1

в неделя:
Брест - Лил
Оксер - Лориен
Метц - Страсбург
Анже - Париж ФК
Нант - Пари Сен Жермен

от петък:
Рен - Олимпик Марсилия   1:0

/ИК/

Към 09:01 на 17.08.2025 Новините от днес

