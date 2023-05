Years & Years и Oscar and the Wolf се присъединяват към поредицата летни концерти в Бургас

Британският поп изпълнител и автор на песни Оли Александър, известен със своя солов проект Years & Years, както и белгийският артист Oscar and the Wolf ще изнесат концерт на 12 август в Бургас. В концертите от поредицата Burgas Summer Live се присъединяват още групите "Шейм" и "Темпълс", които ще свирят на 13 август с Editors и ALI, съобщават организаторите от "Фест тийм".



Проектът Years & Years на певеца и актьор Оли Александър има издадени три албума, пет номинации за наградите "Брит", над пет милиона глобални стрийма и участия на фестивала в Гластънбъри и в зала "O2 Arena" в Лондон. С изкуството си изпълнителят засяга важни за своето поколение теми като психичното здраве, борбата с ХИВ и СПИН, както и проблемите на ЛГБТИ+ общността. Последният му издаден албум от 2022 г. носи името „Night Call“ и достигна челните места на класациите за албуми в Обединеното кралство.

Преди Years & Years на сцената на пристанището в Бургас ще се качи и белгийският артист Oscar and the Wolf. Проектът на Макс Коломби съчетава арендби с европейско електропоп звучене. Oscar and the Wolf става популярен през 2012 г., а две години по-късно издава дебютния албум "Entity", с който се превръща в още по-търсен изпълнител, който досега е подгрявал изпълнители като "Мюз", "Арктик Мънкис", Риана и LCDSoundsystem.

Както БТА писа, в поредицата Burgas Summer Live беше обявен и концерт на Editors и ALI на 13 август. Организаторите съобщават, че към тях на сцената ще се присъединят още британската бритпънк група "Шейм" и британската неопсихеделична банда "Темпълс".

Сред другите обявени концерти са още Franz Ferdinand, Nothing But Thievеs и Hayes & Y на 11 август и Ройшин Мърфи, "Морчийба", Софи Елис-Бекстър и "Фючър шок" - на 6 август.