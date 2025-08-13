Илиян Киряков и Марин Стефанов ще водят Етър срещу Янтра

Треньорският тандем Илиян Киряков/Марин Стефанов ще води отбора на Етър в предстоящия мач от Втора лига срещу Янтра (Габрово), съобщиха от великотърновския клуб. Двамата вече започнаха да водят тренировките на"„виолетовите“, след като стана ясно, че етърци се разделят с Живко Желев и неговия щаб.

"Пожелаваме им успех в предстоящото дерби!“, обявиха от клуба. Мачът е на 19 август, вторник, от 18:00 ч. на стадион "Ивайло“.

Илиян Киряков и Марин Стефанов дълги години са били в треньорския екип на Етър като асистенти, но в отделни мачове са водили отбора и като старши треньори. Двамата са легенди на клуба – Киряков от шампионския период, а Стефанов – десетина години по-късно, когато беше и капитан. В момента работят в детско-юношеската школа на "виолетовите“.