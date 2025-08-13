site.btaФутболният Етър се разделя със старши треньора Живко Желев по взаимно съгласие
Футболният Етър се разделя със старши треньора Живко Желев по взаимно съгласие, съобщават от клуба от Втора лига.
Уважаеми привърженици, футболни хора и приятели на Етър,
Ръководството на Етър Велико Търново изразява своята искрена признателност към старши треньора Живко Желев и целия му треньорски щаб за отдадената работа, професионализма и всеотдайността, които показаха през времето, в което бяха начело на отбора.
Под тяхно ръководство "виолетовите" записаха редица запомнящи се победи, изградиха силен колектив и показаха борбен дух, достоен за традициите и историята на клуба. Живко Желев и неговият екип винаги са работили със страст и уважение към играчите, феновете и емблемата на Етър.
Раздялата ни е по взаимно съгласие, с уважение към постигнатото и приноса на треньора и неговите колеги.
Желаем им здраве, много бъдещи успехи в професионалния и личния път, и оставаме уверени, че вратите на "Ивайло" винаги ще бъдат отворени за тях.
Благодарим ви!", се казва в изявление на клуба.
Желев пое Етър в началото на септември 2024 година, след като напусна ФК Ловеч.
