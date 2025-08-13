Подробно търсене

Футболният Етър се разделя със старши треньора Живко Желев по взаимно съгласие

Ива Кръстева
Футболният Етър се разделя със старши треньора Живко Желев по взаимно съгласие
Футболният Етър се разделя със старши треньора Живко Желев по взаимно съгласие
снимка: ФК Етър Велико Търново
Велико Търново,  
13.08.2025 12:30
 (БТА)

Футболният Етър се разделя със старши треньора Живко Желев по взаимно съгласие, съобщават от клуба от Втора лига.

Уважаеми привърженици, футболни хора и приятели на Етър,

Ръководството на Етър Велико Търново изразява своята искрена признателност към старши треньора Живко Желев и целия му треньорски щаб за отдадената работа, професионализма и всеотдайността, които показаха през времето, в което бяха начело на отбора.

Под тяхно ръководство "виолетовите" записаха редица запомнящи се победи, изградиха силен колектив и показаха борбен дух, достоен за традициите и историята на клуба. Живко Желев и неговият екип винаги са работили със страст и уважение към играчите, феновете и емблемата на Етър.

Раздялата ни е по взаимно съгласие, с уважение към постигнатото и приноса на треньора и неговите колеги.

Желаем им здраве, много бъдещи успехи в професионалния и личния път, и оставаме уверени, че вратите на "Ивайло" винаги ще бъдат отворени за тях.

Благодарим ви!", се казва в изявление на клуба.

Желев пое Етър в началото на септември 2024 година, след като напусна ФК Ловеч.

/ИК/

Свързани новини

22.07.2025 11:53

Старши треньорът Живко Желев иска скорост в играта, агресия и постоянство от футболистите на Етър (Велико Търново) през новия сезон

Етър (Велико Търново) трябва да играе бързо, да влиза в единоборствата здраво и да бъде агресивен и постоянен, за да се задържи в челото на българската футболна Втора лига, заяви старши треньорът Живко Желев преди началото на новия сезон. Неговият
21.07.2025 21:30

Димитър Господинов е седмото ново попълнение на Етър

Димитър Господинов е седмото ново попълнение в Етър за предстоящия сезон във Втора лига, съобщиха от клуба от Велико Търново. "Той е роден на 19 август 2003 година. Висок е 174 см и играе като ляв и десен бек, но и като полузащитник. От 2022 до 2025

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:05 на 13.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация