Насоките за прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите във връзка с въвеждането на еврото в България ще бъдат публикуване в началото на следващата седмица, съобщи министър Дилов

Насоките за прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите от търговците и за заплащане на покупките в брой в евро и лева във връзка с въвеждането на еврото в България ще бъдат публикуване в началото на следващата седмица на официалната интернет страница за приемането на еврото в страната - evroto.bg. Това съобщи министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов пред журналисти след края на заседанието на експертна Работната група "Нефинансов сектор" към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. Заседанието бе председателствано от министър Дилов и в него участваха представители на бизнеса, експерти от браншови и от неправителствени организации.

В средата на юли, в писмен отговор на въпрос на народния представител Мартин Димитров от ПГ на ПП – ДБ за предприемане на мерки за видимост и четливост на цените на стоките в лева и евро, министър Дилов посочи, че Министерството и Комисията за защита на потребителите работят за повишаване информираността на потребителите и търговците. За тази цел е изготвен проект на Насоки за прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите и за заплащане на покупките в брой в евро и лева. Насоките се обсъждат със заинтересованите страни в рамките на Работни групи "Защита на потребителите" и "Нефинансов сектор" към Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната и имат за цел да улеснят търговците, посочи министър Дилов в отговора си. Изготвеният проект на Насоки за прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите и за заплащане на покупките в брой в евро и лева ще бъде допълнен след предстоящата актуализация на Закона за въвеждане на еврото в България, посочи тогава министър Дилов.

След като обсъдихме с представители на бизнеса и експерти от брашовите и неправителствени организации, ще трябва да нанесем известни промени в насоките и след това вече ще ги публикуваме, съобщи днес Дилов. Той посочи, че промените основно включват двойното обозначаване на цените и по-специално, че не е задължително водещата валута винаги да бъде лев или евро, също така размерът на стотинките, ако в едната валута е изписан с по-малък шрифт, не би било би било нарушение, ако и в другата валута е с по-малък шрифт.

Министърът обърна специално внимание, че насоките нямат задължителен характер. Основната им цел е предоставяне на методически указания и оказване на максимално разяснение.

Те обхващат периода на двойно обозначаване на цените от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. и включват основните понятия, използвани в Закона за въввеждане на еврото, разяснения за двойното обозначаване на цените на стоките и услугите, разяснения за заплащането на покупките в брой в периода на двойно обращение.

Приложенията към насоките, разработени със съдействието на Комисия за защита на потребителите, представляват примерен образец за двойно обозначаване на цените при онлайн магазин, примери за 10 различни визуализации на етикети при двойно обозначаване на цените, примерни и незадължителни начини за двойно обозначаване на продажната цена на продуктите от нефтен произход и природен газ. Дадени са и примерни сценарии за плащане в двете валути в периода на двойно обращение 1 януари 2026 г. - 31 януари 2026 година.

Министър Дилов посочи, че насоките включват пояснения към изключенията за двойно обозначаване на цените, като са добавени и новите, съгласно закона за еврото - продажната цена на добавките за гориво, цената на етикетите, издавани от електронни везни, цената, визуализирана на автомати и системи за самообслужване.

Той посочи, че първоначално регулаторите няма да налагат санкции за някои от евентуалните нарушения на закона, като така се дава време на бизнеса да се подготви. До 8 октомври 2025 г. регулаторните органи ще могат да издават само писмени предписания по двойното обозначаване на цените в търговските обекти, но също така и двойното им изписване в касовите бележки.

Насоките включват и разяснения за поставянето на цените при двойното обозначаване, като цените в левове и в евро се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, с еднакъв по размер, вид и цвят на шрифта. Със същия размер, вид и цвят на шрифта трябва да бъде изписана и валутата на съответната цена, каза министър Дилов.

В част четвърта на Насоките са разяснени правилата за заплащане на покупките в брой в периода на двойно обращение, както и при връщане на ресто и връщане на платената сума при рекламация. Мистърът изтъка, че Законът не забранява смесено плащане, но на търговците е предоставена свобода сами да преценят дали да приемат такъв тип плащания. При заплащане в брой рестото се връща изцяло в евро, но при липса на наличност се връща изцяло в лева, като това важи и за връщане на платената сума при рекламация, посочи още Дилов.

(следва)