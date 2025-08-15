Започнаха ремонти на две от най-натоварените пътни артерии в Шумен – ул. „Университетска“ и бул. „Симеон Велики“

Започнаха ремонти на ул. „Университетска“ и бул. „Симеон Велики“ в Шумен. Кметът Христо Христов даде символично начало на строителните дейности по две от най-натоварените пътни артерии в града.

„Продължаваме това, което сме обещали на шуменци – да подобряваме градската среда, поради което днес стартираме ремонт на ул. „Университетска“, една от входните артерии на града. Изпитахме доста затруднения, които забавиха ремонта ѝ. Даваме си сметка, че шуменци бяха потърпевши, както и бизнесът в града, но се надяваме оттук нататък, съвместно с фирмата изпълнител на проекта, по най-бързия начин да извършим ремонта на канализацията на улицата, която ни забави, както и нейното преасфалтиране впоследствие. За подобряване на градската среда Община Шумен вече е инвестирала над 10 млн. лева“, каза Христов при откриването на строителните дейности по ремонта на водопровода и цялостната рехабилитация на ул. „Университетска“.

Той уточни, че освен тази улица, свързани с нея са още три дейности, които се финансират със заем, изтеглен от Община Шумен, както и канализации, които се финансират със собствени средства на Общината. Готови сме с ул. „Ален мак“, която дава възможност за обход на ремонтите, допълни Христов.

Още през септември 2024 г. сме започнали процедура срещу консорциума, който последно е работил по изграждането на ул. „Университетска“, вследствие на чиято работа са се получили компрометирания на водопровода под пътната настилка. Заведена е процедурата, извършени са съответните експертизи и преди два дни вещите лица са приключили с тази част от съдебната процедура. Предстои съдебна фаза на това производство. Това е основната причина, поради която Общината се забави с ремонта на улицата. За ремонтните дейности е проведена и спазена изцяло процедурата по Закона за обществени поръчки, съобщи Румен Въков- началник на Отдел „Правно осигуряване и закон за обществени поръчки” в общинската администрация.

Удовлетворен съм, че днес стартираме и един от основните инвестиционни проекти на Община Шумен по инвестиционната ѝ програма, каза Христо Христов при откриването на ремонтните дейности по бул. „Симеон Велики“. Този проект, който ще се изпълнява на пет етапа, е изцяло на новия управляващ екип на общинската администрация и трябва да бъде изпълнен в рамките на две години. Проектът е основен, тъй като бул. „Симеон Велики“ пресича по дължина целия град и облагите от реновирането му ще са за всички шуменци, за гостите на града и за бизнеса, посочи Христов.

„Обектите, които са предвидени до края на годината за уличната мрежа, не са само тези. Работим по план. Ще се санират и 20 сгради в града, както и пет обществени. Обектите, с които сме се ангажирали, са много. Кандидатстваме и по нови програми. Всичко това е една много сериозна динамика, която е насочена към подобряване на живота в нашия град. Шумен трябва да стане модерен, чист, зелен град, който да привлича инвеститори“, каза още Христов.

Ремонтните дейности на ул. „Университетска“ включват подмяна на канализацията, укрепване и преасфалтиране, а бул. „Симеон Велики“ ще претърпи пълна рехабилитация и реконструкция по цялата му дължина, поетапно, без пълно затваряне на трасето, от входа на Шумен, откъм кв. „Тракия“, до Томбул джамия, както информира БТА.

От днес се въвежда и временна организация на движението с поетапно затваряне на пътни платна, като ще бъде координирана работата по ул. „Университетска“ и бул. „Симеон Велики“, поради свързани обходни маршрути, допълниха от общинския пресцентър.