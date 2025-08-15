Националният тим по волейбол за жени до 21 години е на полуфинал на Световното първенство след успех на Полша, ще се бори за медали

Националният отбор на България по волейбол за жени до 21 години победи Полша с 3:1 (25:23, 22:25, 25:23, 25:18) на четвъртфиналите на Световното първенство в Сурабая, Индонезия. Така тимът на Драган Нешич си осигури място на полуфиналите на мондиала и чака победителя от срещата между Турция и Япония по-късно днес. България ще се бори отново за медали, след като женският тим до 19 години става световен шампион следу победа над САЩ на финала.

В първия гейм България взе водачеството след 6:6 и не го изпусна до края на частта, като на моменти разликата бе 4 точки, а в крайна смета тимът поведе след 25:23.

Втората част отново започна с доминация на родния тим и 4:1, но Полша изравни при 7:7. От този момент започна дебненето между двата тима, като равенството се повтори при 16:16 и 19:19. Полша обаче поведе с 24:20 и отборът на Нешич успя да спечели две точки, преди съперникът да изравни резултата.

Третият гейм също бе на нерви, като Полша поведе с 10:6, но България изравни изравни още при 11:11. Тимовете постоянно сменяха водачеството, като последното равенство бе при 23:23, но българките първи стигнаха до геймбол и веднага го реализираха - 25:23.

Това бе удар за Полша, макар че съперникът започна по-добре и четвъртия гейм и поведе с 5:3. Отборът на Нешич изравни при 7:7, а после имаше паритет и при 14:14. От този момент България започна да трупа преднина, като направи шест поредни точки. След това започна размяна, но това бе в полза на родния тим, който спечели мача с 25:18. Последната точка дойде с контраатака на капитана на тима ни Виктория Коева, което се дължеше на отличен сервис на Венеса Радева и лошо посрещане на полякините.

Истински лидер на България бе диагоналът на Марица (Пловдив) Ива Дудова, която реализира 33 точки - 28 от атака, 3 блокади и 2 аса. Коева добави 14 точки за победата, Александра Кипитова завърши с 8, а Кая Николова - със 7.

За Полша Александра Адамчик и Юлиа Хевелт отбелязаха по 19 точки.

Българският тим имаше преимущество в почти всички емеленти - атака (56:53), блокада (14:11), сервис (7:3), като единствено направи малко повече грешки от противника - 22:20. Българският тим бе в една група с тима на Япония и загуби от азиатките, но ако двата тима се срещнат отново на полуфинал, ще бъде съвсем различен мач.