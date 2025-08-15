СПА: Организацията за ислямско сътрудничество осъди остро плановете на Израел за строеж на 3400 нови жилища за заселници на Западния бряг

Организацията за ислямско сътрудничество (ОИК) остро осъди плановете на Израел за изграждане на 3400 нови жилища за еврейски заселници на Западния бряг, включително в окупирания Йерусалим, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

ОИК потвърди отново, че израелската окупация и изграждането на еврейски селища са незаконни съгласно международното право, резолюциите на ООН и консултативното становище на Международния съд и трябва да бъдат прекратени незабавно.

Организацията предупреди, че продължаващата агресивна и системна политика на Израел на заселване в нови територии, разрушения, разселване на жители и блокади, е не само престъпление срещу палестинския народ и неговите права, но подкопава инициативата за решение за две държави и затвърждава израелските планове за анексиране на територията и се опитва да наложи израелски суверенитет над окупираните палестински земи.

ОИК призова международната общност да изпълни отговорностите си, като сложи край на тези престъпления, извършвани от Израел, чрез налагане на санкции в съответствие с международното право и съответните резолюции на ООН.

